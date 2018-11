Quali sono le migliori Fontine d'alpeggio del 2018?

Foto RaVdA Agricoltura -

Chiudete gli occhi, pensate alla Valle d’Aosta… qual è il sapore che sentite in bocca? Quello della Fontina Dop!

La Fontina non ha bisogno di presentazioni: è il prodotto simbolo della Valle d’Aosta. E, ogni anno, le migliori fra le migliori sono selezionate dal Concorso nazionale Fontina d’Alpage, che assegna il Modon d’Or. Un momento di valorizzazione dell’intero comparto agricolo della Valle d’Aosta, organizzato dall’Assessorato dell’Agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta in sinergia con il Consorzio Produttori e Tutela della Fontina Dop. Ma anche uno stimolo per i produttori a conseguire livelli di qualità sempre più elevati.

All’edizione 2018 si sono iscritte 56 aziende produttrici, che hanno presentato alla degustazione le Fontina Dop prodotte nel mese di luglio. Il gusto, l’aspetto e il profumo di questi formaggi saranno valutati da tre Giurie: una giuria tecnica, formata da esperti in analisi sensoriali, selezionerà le dieci migliori forme in gara, che saranno poi esaminate dalle altre due giurie, composte da addetti ai lavori, commercianti, albergatori, ristoratori e giornalisti. Tutte le dieci forme saranno insignite delle Médailles d’or ma solamente tre riceveranno il Modon d’Or 2018.

La cerimonia di premiazione si svolgerà, sabato 24 novembre, alle ore 21, nell’elegante cornice del Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre.

Grazie alla collaborazione della Chambre Valdôtaine e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, sarà possibile acquistare queste migliori Fontina negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, presenti sull’intero territorio regionale.

Chi è invece alla ricerca di un’atmosfera speciale, può sommare il gusto della Fontina Dop ai colori e alla magia del Natale: nel Teatro Romano di Aosta, in occasione del Marché Vert Nöel, uno stand sarà interamente dedicato alle eccellenze Made in VdA. Infine, le “Médailles d’or” e le “Modon d’Or” saranno acquistabili anche nella sede della Cooperativa produttori latte e Fontina e su internet. La qualità gastronomica valdostana si affaccia dunque alle nuove tecnologie e, sul sito www.pascapan.com, è possibile procedere con l’acquisto della Fontina e di molte altre delizie.

Modon d’Or 2018 prevede anche due eventi collaterali. Il primo, in programma per sabato 1° dicembre nell’Area archeologica del Teatro Romano del capoluogo, prevede la presentazione al pubblico delle Fontine vincitrici del Concorso Nazionale Fontina d’Alpage 2018: un momento di conoscenza e degustazione. Il secondo appuntamento, invece, si terrà sabato 29 dicembre, a Cogne, alle ore 20.30, nella Maison de la Grivola. La serata sarà dedicata alla presentazione delle novità della 22a edizione del Gran Paradiso Film Festival, ma sarà anche l’occasione per gustare le dieci migliori Fontine del 2018.



#ConcorsoFontina

www.regione.vda.it/agricoltura