27enne piemontese grave dopo incidente stradale a Verrès

L'elisoccorso, un'ambulanza e i Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 16 di venerdì 5 ottobre, sulla strada regionale della Val d'Ayas, a Challand-Saint-Victor, per un incidente stradale.

Si è trattato di una autonoma caduta in moto.

Il paziente, 27 anni, residente in Piemonte, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Aosta in gravi condizioni. È stato ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata e con una diagnosi di politrauma.

La dinamica dell'incidente è in fase di definizione da parte dell'autorità competente.