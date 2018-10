Incidente auto/ape a Donnas

Vigili del Fucoo e soccorsi sanitari sono intervenuti, alle ore 07:15 di lunedì 15 ottobre, in via Roma a Donnas, per un incidente stradale.

Si è trattato di un impatto fra tre veicoli: un camion, una autovettura e in motocarro "ape".

Due persone (il conducente del motocarro e quello dell'auto) sono state portate in Pronto soccorso per essere sottoposte ad ccertamenti diagnostici. Si tratta di una una donna di 30 anni, residente a Aosta, ancora in fase diagnostica (ma in condizioni che non appaiono non gravi) e un uomo di 78 anni, residente a Donnas, ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata per politrauma.

La dinamica dell'evento è in fase di definizione da parte dell'autorità competente.