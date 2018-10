Grave incidente in autostrada

Foto Cus -

Alle ore 5.15 di mercoledì 17 ottobre, lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Verrès, in direzione Aosta, si è verificato un grave incidente stradale.

Due auto e un camion coinvolti.

Quattro persone sono sstate soccorse dal 118 e prese in carico dal Pronto soccorso dell'Ospedale di Aosta: si tratta dei conducenti e dei passeggeri delle due auto, mentre l'autista del camion non ha avuto necessità di intervento sanitario.

Sono quindi sottoposti ad accertamenti diagnostici e stanno ricevendo le cure necessarie il conducente (maschio, 30 anni, cosovaro residente a Venezia) e il passeggero della prima auto (maschio, 43 anni) nonché il conducente (maschio, 67 anni, residente in Valle d'Aosta) e il passeggero della seconda auto (maschio, 32 anni, residente in Liguria).

La dinamica dell'evento è in fase di definizione da parte dell'autorità competente.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.