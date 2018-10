Violenza in famiglia in Valdigne: troppi testimoni per chiudere l'udienza in un giorno

È durata nove ore l'udienza per il giudizio immediato al 66enne residente in Valdigne accusato di abusi reiterati e continuati nei confronti della moglie e della figlia minorenne.

Difeso dagli avvocati Valeria Fadda e Giuseppina Mauri, l'uomo si trova ristretto nella casa circondariale di Brissogne dal 17 agosto poiché, il 21 agosto, il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Colazingari ha respinto la richiesta di una misura meno restrittiva.

L'accusa è sostenuta dal sostituto procuratore Carlo Introvigne e sono numerosi i capi d'imputazione: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti sessuali, atti sessuali con minori. L'udienza si è svolta a porte aperte per la parte di interrogatorio al referente dei servizi sociali che ha segnalato la situazione che ha portato all'apertura dell'indagine e al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Dal momento in cui sono stati ascoltati gli altri testimoni, il presidente del Tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, ha stabilito che le porte fossero chiuse. Sono dunque sfilati dinnanzi alla Corte le tre persone offese, il convivente della figlia e il medico di famiglia. Per la difesa è stato ascoltato un solo testimone: la madre dell'imputato. Restano da ascoltare un'amica della figlia, un'amica della moglie e il datore di lavoro dell'imputato. L'udienza è stata aggiornata al 12 dicembre.

L'imputato resta recluso e la difesa non ha reiterato la richiesta di scarcerazione.