Udienza Longarini-Cuomo-Barathier aggiornata al 13 dicembre

Foto 12vda.it -

Di fronte al giudice Guido Salvini, a Milano, venerdì 26 ottobre vi è stata la prima udienza del processo che vede imputati Pasquale Longarini, Gerardo Cuomo e Sergio Barathier.

La sintesi della giornata la fa l'avvocato Claudio Soro, difensore dell'ex sostituto procuratore: "È stato fatto un esame direi completo, esaustivo, dellaposizione del mio assistito - ha detto l'avvocato Soro -. Sono state spiegate tantissime cose e lo ritengo estremamente utile. Le domande del giudice sono state molto precise perché avevamo già prodotto una memoria difensiva nella quale avevamo delineato l'ossatura dell'interrogatorio. La memoria difensiva è articolata su entrambi i reati e quindi abbiamo la cronistoria di tutte le vicende sia per quanto riguarda l'induzione indebita sia per quanto riguarda il favoreggiamento. Nella cronistoria abbiamo inserito particolari e dettagli che sono importanti".



L'avvocato Soro ritiene l'andamento dell'udienza importante anche psicologicamente, per Pasquale Longarini: "perché è la prima volta che anche i suoi due colleghi, il dottor Salvini e il dottor Polizzi, lo hanno visto in faccia. L'accusa di favoreggiamento è quella che ha maggiormente patito perché, per un magistrato, è particolarmente infamante".

L'avvocato Anna Chiusano (che sostiene la difesa di Longarini assieme a Soro) ha invece detto, all'uscita dall'udienza: "Questo processo che si basa fondamentalmente su precisazioni e interpretazioni e occorre precisare per chiarire. L'interrogatorio è stato condotto dal giudice, il pubblico ministero Giovanni Polizzi ha posto alcune domande e noi difensori abbiamo chiarito possibili equivoci. La questione della fornituta sarà discussa nella prossima udienza".

L'udienza è stata infatti aggiornata al 13 dicembre, giornata nella quale è possibile vi siano anche le arringhe e la sentenza.