Il 2018 della Polizia stradale

La Sezione Polizia Stradale di Aosta si compone di 98 operatori divisi tra uffici sezionali, Sottosezione di Pont-Saint-Martin e Sottosezione di Courmayeur.

Nel corso del 2018 sono state espresse complessivamente 5.742 pattuglie di cui 5.258 nell’ambito degli itinerari autostradali della A\5 tra il casello di Quincinetto, il Piazzale del Monte Bianco e il Traforo del Monte Bianco ove la Polizia Stradale opera in esclusiva. È stata inoltre assicurata la presenza sulle strade statali n. 26 e n. 27.



Contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze e attività contravvenzionale

Sono state accertate 8.658 infrazioni al codice della strada in aumento di circa il 30% rispetto al 2017. Sono state ritirate 267 patenti di guida (+50%) e 221 carte di circolazione, mentre nel 2017 si sono registrati 177 ritiri di patenti di guida e 222 ritiri di carte di circolazione. Il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato sanzionato 609 volte (+15%) mentre l’uso improprio di telefono cellulare è stato sanzionato 272 volte (+101%). In particolare la repressione del fenomeno della distrazione alla guida causato soprattutto dall’uso degli smartphone è stato attuato anche attraverso pattuglie in “borghese”.

Sono state effettuate circa mille contestazioni per eccesso di velocità in diminuzione rispetto al 2017 a causa della sospensione dell’attività del sistema Tutor protrattasi per diversi mesi nel corso del 2018. Sono stati decurtati oltre 15.000 punti patente rispetto ai circa 9000 del 2017 (+66%)

Per quanto riguarda la repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, sono stati complessivamente controllati 17.000 conducenti e sottoposti a verifica con etilometro e precursore con un aumento percentuale del 40% rispetto all’anno 2017. Di questi sono risultati in stato di ebbrezza 67 conducenti, 5 persone sono state denunciate per guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. I conducenti risultati positivi all’accertamento con etilometro sono stati circa il 17% in più rispetto al 2017. Tuttavia ciò è in parte addebitabile al significativo aumento del numero di conducenti sottoposti a verifica. A tal fine sono stati inoltre pianificati in modo sistematico controlli specifici in particolare nelle ore notturne e serali dei fine settimana.

Appositi servizi vengono svolti in corrispondenza dei caselli autostradali finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno del mancato pagamento dei pedaggi nonché la verbalizzazione in seguito alle segnalazioni giunte dai soggetti appositamente abilitati delle concessionarie autostradali.



Settore Autotrasporto

Specifica attenzione è stata rivolta ai controlli nel settore dell’Autotrasporto, in particolare presso l’Area Tecnica di Regolazione di Pollein e al Piazzale del Traforo del Monte Bianco, con circa 8mila veicoli adibiti al trasporto di merci sottoposti a controllo rispetto ai circa 7000 del 2017 (+14%). Tra questi vengono sistematicamente controllati in particolare i veicoli che circolano in condizioni di eccezionalità rispetto a dimensioni e massa e quelli che trasportano sostanze pericolose.



Gite scolastiche in sicurezza

Nel corso del 2018, sono stati attivati controlli d’iniziativa o su segnalazione dell’istituto scolastico mirati al controllo degli autobus destinati al trasporto delle scolaresche per gite o viaggi d’istruzione. Complessivamente sono stati circa 180 gli autobus controllati nel corso del 2018.



Andamento dell’infortunistica stradale

In ambito autostradale, scenario in cui come detto la Polizia Stradale opera in esclusiva, si conferma il trend di diminuzione complessiva del numero dei sinistri. Il numero di incidenti con soli danni occorsi e rilevati dal personale della Sezione di Aosta, nel corso dell’anno 2018 in ambito autostradale è stato pari a 50 sinistri mentre nel 2017 sono stati 62 (-20%).

Nel corso dell’anno 2018 si sono verificati in ambito autostradale 19 incidenti con feriti rispetto ai 22 del 2017 (-16%). Nel corso del 2018 si è verificato un incidente con esito mortale contro i 2 del 2017.

In ambito viabilità ordinaria, nel quale la Polizia Stradale non interviene in esclusiva, il numero di incidenti rilevati con soli danni è diminuito passando da 141 sinistri nel 2017 a 132 incidenti nel 2018. Il numero di incidenti con feriti rilevato è stato in sensibile aumento passando da 38 nel 2017 a 41 nel 2018. Nel corso dell’anno 2018 si è verificato un incidente mortale così come nel 2017.



Attività di Polizia Giudiziaria e controlli amministrativi

Nel corso del 2018 la Sezione Polizia Stradale di Aosta ha svolto 25 controlli amministrativi agli esercizi commerciali connessi alla circolazione dei veicoli (concessionarie, autorimesse, autofficine, demolitori ecc.) accertando e contestando 7 violazioni amministrative.

Nel corso dell’anno, e soprattutto in occasione dell’esodo estivo e delle principali festività sono state effettuate oltre 70 pattuglie di Polizia Giudiziaria con personale e autovetture in “borghese” in aggiunte a quelle ordinariamente impegnate nell’attività di vigilanza stradale.



Nell’ambito dell’attività di P.G. svolta nel 2018 si segnala in particolare l’arresto di n. 3 persone per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Degno di nota l’arresto di un cittadino Pachistano che nella notte del 4 novembre 2018 alle ore 4,30 circa in corrispondenza del casello di Aosta, è stato sorpreso da una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Aosta a bordo di un monovolume di 7 posti diretto in Francia con a bordo 14 persone stipate al suo interno originarie del Pakistan tutte prive di documenti e irregolari sul territorio nazionale. Tra questi erano presenti anche 5 minorenni.



Campagne di informazione ed educazione stradale

Particolare e costante attenzione viene rivolta alle lezioni di educazione stradale nelle scuole da parte di personale qualificato della Sezione. L’impegno è rivolto soprattutto agli alunni delle scuole medie della Regione. Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono stati effettuati complessivamente 50 interventi che hanno coinvolto 1.300 alunni. Le lezioni prevedono un modulo pratico con dimostrazione delle principali apparecchiature tecnologiche in uso alla Specialità ed un modulo teorico con spiegazione delle principali regole della circolazione stradale.

Nel corso del 2018 è stata inoltre avviata la collaborazione con l’INAIL della Valle d’Aosta finalizzata a promuovere la cultura dell’educazione stradale per la prevenzione degli incidenti stradali e con lo scopo di creare una coscienza diversa sulla mobilità casa-lavoro. In tale ambito il 5 giugno 2018 si è svolto un convegno presso il Palazzo Regionale ad Aosta dal titolo “sulla strada giusta”.



Ulteriori attività

Costante l’impegno della Polizia Stradale sul fronte del concorso nei servizi di ordine pubblico, con l’impiego, a disposizione della Questura di Aosta, di specifiche pattuglie utilizzate prevalentemente per l’attività di controllo del territorio.

La Sezione Polizia Stradale contribuisce costantemente, insieme agli altri protagonisti del sistema protezione civile, alla gestione della circolazione in occasione di precipitazioni nevose o criticità alla circolazione dovuta in particolare al traffico intenso verso il Traforo del Monte Bianco o il Traforo del Gran San Bernardo.

Nel corso del 2018 la Sezione Polizia Stradale di Aosta ha inoltre garantito il supporto alla viabilità nel corso della tappa Valdostana de Giro d’Italia e specifico servizio di scorta al giro ciclistico internazionale “Mont Blanc”

Apposita attività di viabilità è stata svolta in occasione della “Ferrari Cavalcade” evento di caratura internazionale con la partecipazione di oltre cento equipaggi giunti da tutto il mondo che hanno percorso le strade della Valle d’Aosta.