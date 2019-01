Vacanze di superlavoro per il Pronto soccorso aostano

Nel corso delle festività natalizie, di fine anno e dell'Epifania, gli accessi al Pronto soccorso dell'Ospedale di Aosta sono molto cresciuti.

Sono stati 2.073 nel periodo tra il 24 dicembre 2018 e il 7 gennaio 2019: 503 pazienti portati in ambulanza, 132 in elicottero, 1.436 che si sono presentati autonomamente.

La maggior parte degli accessi nel periodo delle festività natalizie è da riferirsi alle patologie traumatiche (741 pazienti), di cui quasi la metà da incidente sulle piste da sci (359 sciatori). Tra gli sciatori, 33 sono stati ricoverati (di cui 1 in Rianimazione, 15 nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, 311 dimessi). L’85% degli sciatori ha riportato traumi da caduta accidentale e l’11% da scontro con altro sciatore.

È significativo l’incremento dei pazienti giunti in Pronto soccorso con elicottero: dai 66 della stagione 2017/2018 ai 132 del 2018/2019.

L’84% dei pazienti in Pronto soccorso è stato dimesso e non ha necessitato di ricovero nei reparti.