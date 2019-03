Foto ilprofessionistadellasicurezza.it -

La Polizia Stradale di Aosta, da febbraio, sta utilizzando sistematicamente il sistema Street control sia in ambito autostradale che lungo le strade statali 26 e 27.

È un sistema dotato di tecnologia per la lettura automatica delle targhe e l’interrogazione delle Banche Dati dell’ANIA e della Motorizzazione per supportare l’attività di controllo di Polizia al fine della verifica della copertura assicurativa e del rispetto del termine di revisione del veicolo.

L’apparecchiatura, montata sul tetto dell’autovettura della Polizia, consente di monitorare un elevato numero di veicoli e di segnalare al personale, praticamente in tempo reale, le autovetture da fermare per un accertamento approfondito.

Ad oggi sono stati controllati oltre 2.700 veicoli e accertati 15 casi di veicoli non in regola con la revisione e 3 privi di copertura assicurativa.