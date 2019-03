Scialpinista norvegese recuperato sul Breithorn

Il Soccorso alpino valdostano, nel pomeriggio di domenica 3 marzo, è intervenuto sul Breithorn (Cervino, versante svizzero) per il recupero di uno scialpinista in difficoltà.

Lo scialpinista aveva riferito di essere scivolato per un centinaio di metri, perdendo gli sci, e di essere in buone condizioni fisiche.

In prima battuta è stato effettuato un tentativo di avvicinamento in elicottero da parte di Air Zermatt.

L'operazione non è andata a buon fine a causa delle condizioni meteo avverse.

Impossibile avvicinarsi in elicottero anche dal versante italiano.

Si è deciso, quindi, di procedere via terra. Sul posto, hanno operato due tecnici del Sav e due del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Lo scialpinista, di nazionalità norvegese, è stato raggiunto e portato più a valle, dove è stato possibile caricarlo in elicottero. Le sue condizioni sembravano buone ma il medico a bordo ha disposto il trasporto in Ospedale, per accertamenti diagnostici.

Lo scialpinista procedeva in solitaria sul Breirhorn occidentale. L'incidente è avvenuto poco sotto 4mila metri di quota. A causare la scivolata, le condizioni del pendio, particolarmente ghiacciato.