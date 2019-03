Foto di Gianfranco Zanata -

Alle ore 01.30 di venerdì 15 marzo, il 118 è intervenuto per un incidente stradale sulla SS26, a Châtillon.

Un'auto si è ribaltata in prossimità della rotatoria che conduce alla Valtournenche.Due pazienti maschi, di 26 e 44 anni, sono stati accompgnati al Pronto soccorso dell'Ospedale di Aosta, in condizioni che non parevano gravi, per essere tuttavia sottoposti ad accertamenti diagnostici.