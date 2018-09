Miglior Sommelier Fisar, le selezioni a Courmayeur

Domenica 7 ottobre, a partire dalle ore 9, a Courmayeur, Skyway-Pavillon du Mont Fréty, si terrà la Selezione Miglior Sommelier Fisar 2018 area Nord- Ovest.

Saranno presenti sommelier provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia- Romagna (provincia di Piacenza) che si contenderanno il titolo dopo aver superato una prova scritta e una pratica che si terranno al Pavillon. Nell’occasione si terrà anche la riunione dei delegati Nord-Ovest e la presentazione delle liste elettorali per il Consiglio nazionale la cui elezione è prevista il 27 ottobre a Firenze.

La Delegazione Valle d’Aosta ha inoltre organizzato diversi eventi collaterali per delegati e accompagnatori tra cui una visita guidata all’ambiente alpino e alle viste panoramiche sui versanti contrapposti della Val Veny e della Val Ferret, la visita del giardino botanico e la salita a Punta Helbronner, la visita alla Sala Cristalli e al Rifugio Torino e una degustazione guidata dall’enologo Nicola Del Negro dei vini: Cuvée des Guides - La Piagne - Chaudelune della Cooperativa “Cave Mont-Blanc”. La premiazione del vincitore e dei primi tre classificati si terrà alle ore 15 presso la Sala Cave Mont-Blanc. Al vincitore del concorso, che parteciperà alla fase finale per la conquista del titolo di Miglior Sommelier F.I.S.A.R. 2018, la Delegazione Valle d’Aosta offrirà inoltre la partecipazione in qualità di giurato alla “Skyway Cocktail Competition 2018” gara di cocktail Abi professional VdA, che si svolgerà il prossimo 16 ottobre sempre a Courmayeur, Skyway.