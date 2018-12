Caffellatte sulla pelle, presentazione del libro a Gignod

Sabato 15 dicembre, alle ore 17, nell'area ricreativa di Gignod, sarà presentato il libro Caffellatte sulla pelle.

Il libro nasce dall'idea di Gaia Zappia, venuta a mancare qualche mese fa a causa di una malattia genetica: la neurofibromatosi. Caffellatte sulla pelle contiene 15 racconti, tra cui anche quello di Gaia, di 15 ragazzi accomunicati dalla malattia. Come si vive la malattia in questa giovane età? Quali le conseguenze sulla famiglia, le amicizie, l'amore, le paure di ogni giorno? A questi e tanti altri quesiti i guerrieri caffellatte tentano di dare una risposta.

Alle ore 18,30, a conclusione della presentazione, vi sarà un apericena preparato dai ragazzi del progetto "Il cielo in una pentola", percorso sperimentale di avvicinamento al lavoro per le persone con disabilità.

Tali eventi si inseriscono nella manifestazione "Le marché de Noel de Gignod" giunto alla 3^ edizione, quest'anno interamente dedicato alla raccolta fondi "Mettiamoci in gioco" per la realizzazione del parco giochi inclusivo di Gignod. Infatti, tutto il ricavato degli eventi organizzati nel corso dei due giorni, 15 e 16 dicembre, sarà utilizzato per la raccolta fondi.