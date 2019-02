Le programme des Journées de la Francophonie

Au cours du mois de mars, plusieurs activités seront organisées dans le cadre des Journées de la Frnacophonie.

Pour les écoles maternelles et primaires :

- Sorcière, sorcière prend garde à ton der…, spectacle musical et théâtral présenté par les Trouveur Valdotèn et la compagnie Les 3 Plumes, le 25 mars au Théâtre Splendor d’Aoste et le 27 mars à l’auditorium de Pont-Saint-Martin. Activité proposée par la Présidence de la Région, le Conseil de la Vallée et la Surintendance des écoles ;

Pour les écoles primaires et secondaires du premier degré :

- concours de Kamishibaï, technique japonaise de narration de contes, et remise des prix ;

- Storia di un’avventura. Ieri e oggi : visite de l'exposition installée à l'intérieur de l'ouvrage Ferdinando, les 26, 27 et 28 mars à 10h et à 13h30. Activité gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles, organisée par l’Association « Fort de Bard » ;

- Ateliers pédagogiques dédiés à la connaissance de l’art pariétal, mercredi 13 et jeudi 14 mars. Activité gratuite sur réservation, dans la limite des places disponibles, organisée par la Société valdôtaine de préhistoire et archéologie, en collaboration avec le Musée départemental des merveilles de Tende (France), la Coopérative archéologique Le Orme dell’Uomo (Cerveno – Italie), la Pro Loco de Capo di Ponte (Valcamonica – Italie) et l’Association « Fort de Bard » ;

- Il mondo di Jacovitti : ateliers didactiques au Centre Saint-Bénin, du 18 au 29 mars, samedi et dimanche exclus. Activité proposée par la Surintendance des activités et des biens culturels, gratuite,sur réservation ;

Pour les écoles secondaires du deuxième degré et l’université :





lundi 4 mars à 21h, spectacle Histoire du soldat, au Théâtre Splendor d’Aoste ; proposé par la structure Activités culturelles, entrée libre ;









jeudi 7 mars à 21h, concert Vanessa Tagliabue Yorke sings Édith Piaf, au Théâtre Splendor d’Aoste, dans le cadre de la Saison culturelle 2018-2019, entrée payante ;









jeudi 14 mars, de 18h à 19h30, table ronde avec Michael Kohlauer, professeur émérite de Littérature comparée à l'Université Savoie–Mont-Blanc de Chambéry. Activité gratuite proposée par l’Université de la Vallée d’Aoste dans le cadre de la chaire Senghor ;









mercredi 20 mars à 21h, spectacle théâtral Faisons un rêve, au Théâtre Splendor d’Aoste, dans le cadre de la Saison culturelle 2018-2019, entrée payante ;









mardi 19 et mercredi 20 mars, projection des films Le brio et L’apparition au Théâtre de la Ville d’Aoste, dans le cadre de la Saison culturelle 2018/2019, entrée payante.





Pour les écoles de tous ordres et degrés :





visites et activités au Château Gamba du 18 au 29 mars, samedi et dimanche exclus. Activité proposée par la Surintendance des activités et des biens culturels, gratuite, sur réservation ;





Les initiatives tout public sont les suivantes :





vendredi 1er mars à 20h30, projection du film Polina de Anastasia Shevtsova à la Bibliothèque régionale; organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, activité gratuite ;









du 1er au 16 mars, La Grande Guerre de Vincent Berguet : un instituteur valdôtain au front, exposition proposée et organisée par la Fondation Sapegno en collaboration avec la Fondation Chanoux, à la Tour de l’Archet de Morgex, entrée libre ;









samedi 2 mars à 10h, visite guidée de l’exposition La città che cresce – le quartier Cogne à Aoste, à la salle des expositions de l’Hôtel des États, organisée par les Archives historiques régionales ;









lundi 4 mars à 21h, spectacle Histoire du soldat, au Théâtre Splendor d’Aoste ; proposé par la structure Activités culturelles, entrée libre ;









jeudi 7 mars à 17h30, lecture en français pour les enfants dans le cadre de « L’heure du conte », à la Bibliothèque régionale, entrée libre ;









jeudi 7 mars à 21h, concert Vanessa Tagliabue Yorke sings Édith Piaf, au Théâtre Splendor d’Aoste, dans le cadre de la Saison culturelle 2018-2019, entrée payante ;









vendredi 8 mars à 17h, présentation du livre de Francesca Pilato, Debussienne, à la Tour de l’Archet de Morgex, proposée par la Fondation Sapegno, entrée libre ;









vendredi 8 mars à 18h30, vernissage de l’exposition Noir/Blanc – Chaud/Froid, salle communale de la rue Xavier-de-Maistre, à Aoste. Exposition de dessins des enfants des écoles primaires de Charvensod (Italie) et de Parcelles Assainies (Dakar, Sénégal). Activité gratuite, organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste ;









samedi 8 mars à 11h, Sur les pas de Xavier de Maistre, visite guidée à Aoste, activité proposée par l’Université de la Vallée d’Aoste dans le cadre de la chaire Senghor, activité gratuite ;









mardi 12 mars à 17h30, Café littéraire, rencontre autour du livre La joueuse de Go de Shan Sa, au Café-librairie de la place Roncas, organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, activité gratuite ;









mercredi 13 mars, 20h30, projection du documentaire tourné pendant la création de l’exposition Noir/Blanc – Chaud/Froid. Activité gratuite, organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste ;









mercredi 13 mars à 15h, projection du film Les chemins de l’école à la bibliothèque régionale; organisée par le Comité UNESCO Giovani VdA, activité gratuite ;









jeudi 14 mars, de 18h à 19h30, table ronde avec Michael Kohlauer, professeur émérite de Littérature comparée à l'Université Savoie–Mont-Blanc de Chambéry. Activité proposée par l’Université de la Vallée d’Aoste dans le cadre de la chaire Senghor, activité gratuite ;









vendredi 15 mars, à 21h, conférence Les artistes de la préhistoire : la grotte Chauvet, présentée par Valérie Molès, responsable culturelle de la Caverne du Pont d’Arc (France), activité organisée par la organisée par la Société valdôtaine de préhistoire et archéologie, en collaboration avec le Musée départemental des merveilles de Tende (France), la Coopérative archéologique Le Orme dell’Uomo (Cerveno – Italie), la Pro Loco de Capo di Ponte (Valcamonica – Italie) et l’Association « Fort de Bard », activité gratuite ;









samedi 16 mars, 14h, atelier didactique sur la préhistoire, organisé pour les familles par la organisée par la Société valdôtaine de préhistoire et archéologie, en collaboration avec le Musée départemental des merveilles de Tende (France), la Coopérative archéologique Le Orme dell’Uomo (Cerveno – Italie), la Pro Loco de Capo di Ponte (Valcamonica – Italie) et l’Association « Fort de Bard », activité gratuite ;









samedi 16 mars, 17h, conférence de finissage de l’exposition La grande Guerre de Vincent Berguet : un instituteur au front, à la Tour de l’Archet de Morgex, proposée par la Fondation Sapegno en collaboration avec la Fondation Chanoux, entrée libre ;









vendredis 1er, 8, 15 et 22 mars, L'histoire dans les rues, visites guidées de la ville organisées par les Archives historiques régionales, activités gratuites ;









dimanche 17 mars à 14h30, visite guidée des gravures rupestres et des marmites des géants. Activité organisée par l’Association Fort de Bard en collaboration avec la Société valdôtaine de préhistoire et d'archéologie. Activité gratuite sur réservation ;









mardi 19 et mercredi 20 mars projection des films Le brio et L’apparition au Théâtre de la Ville d’Aoste, dans le cadre de la Saison culturelle 2018/2019, entrée payante ;









mercredi 20 mars à 15h, projection du film Louise en hiver de Jean-Francois Laguionie à la Bibliothèque régionale; organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, activité gratuite ;









mercredi 20 mars à 21h, spectacle théâtral Faisons un rêve, au Théâtre Splendor d’Aoste, dans le cadre de la Saison culturelle 2018-2019, entrée payante ;









le jeudi 21 mars, à 17h30, lecture en français pour les enfants dans le cadre de « L’heure du conte », à la Bibliothèque régionale, entrée libre ;









samedi 23 mars à 17h, cérémonie de remise des prix du Concours Abbé Trèves, à la Bibliothèque régionale, organisée par l’UIPF en collaboration avec le Conseil de la Vallée ;









dimanche 24 mars à 14h30, visite guidée du Musée des fortifications et des frontières, entrée au musée à prix réduit. Activité organisée par l’Association Fort de Bard ;









lundi 25 mars à 16h30, remise du Prix littéraire René Willien ;









samedi 30 mars à 15h, animation théâtrale au cimetière de Saint-Ours, organisée par les « Amis du cimetière du Bourg ». Activité gratuite ;









samedi 30 mars à 9h30, deuxième journée d'étude Sergio Solmi et la France, organisée par la Fondation Natalino Sapegno avec la collaboration du Dipartimento di Lingue e letterature straniere de l'Université de Vérone, à la Tour de l’Archet de Morgex, entrée libre ;









remise des prix du concours Dis-moi dix mots sous toutes les formes, activité gratuite organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste ;









Concours Jeux de mots 2019 : test en ligne pour vérifier les connaissances des participants en matière de culture valdôtaine. Activité gratuite proposée par la bibliothèque régionale ;