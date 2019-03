Il giro del mondo in cinquanta film alla Saison Culturelle

La Saison Culturelle propone, per tutto il mese di aprile, al Théâtre de la Ville di Aosta, i film della rassegna Il giro del mondo in cinquanta film.

Martedì 2 aprile alle ore 16 e alle ore 20.10 Mercoledì 3 aprile alle ore 18.10 e alle ore 22.10

Cold War di Pawel Pawlikowski con Tomasz Kot, Agata Kulesza, Joanna Kulig

Polonia, Francia, Gran Bretagna 2018 - 88 min

Zula viene notata da Wiktor, che la strappa al suo villaggio rurale per portarla via con sé. Inizia così nella Polonia degli anni cinquanta un’appassionata storia d’amore che porterà i due innamorati ad attraversare la storia e l’Europa tra litigi e riappacificazioni. Come in Ida, il formato quadrato e la riconferma del bianco e nero fanno risplendere la prima parte del racconto di Pawlikowski, ispirato dalla vicenda dei suoi genitori e dedicato alla loro memoria. Cannes 2018.





Martedì 2 aprile alle ore 18 e alle ore 22.00

Mercoledì 3 aprile alle ore 16 e alle ore 20

La favorita di Yorgos Lanthimos

con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Irlanda, Gran Bretagna, Usa 2018 - 119 min

Nei primi anni del diciottesimo secolo, Lady Sarah Churchill, amica intima della volubile sovrana d'Inghilterra, sfrutta la debolezza della regina per portare avanti i suoi interessi, primo tra tutti la guerra contro la Francia, a contrastarla poco servono le manovre dell´ambizioso Robert Harley. Quando però a corte arriva l'affascinante Abigail Masham tutto cambia. In breve tempo la giovane diventa la confidente della sovrana che sembra concederle tutto. Lanthimos trova nel dramma storico il terreno ideale per il suo talento di regista e direttore di attori.

Oscar a Olivia Colman come migliore attrice.





Martedì 9 aprile alle ore 16 e alle ore 20

Mercoledì 10 aprile alle ore 18 e alle ore 22

Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins

con KiKi Layne, Stephan James, Pedro Pascal

Usa 2018 - 117 min

Ad Harlem, negli anni settanta, Tish e il fidanzato Alonso sognano di stare insieme. Fonny però viene ingiustamente arrestato per un crimine che non ha commesso e Tish scopre di essere incinta. La ragazza, con il sostegno incondizionato di parenti e genitori, fa di tutto per scagionare Alonso. Barry Jenkins porta sullo schermo uno dei libri più apprezzati di James Baldwin, scritto dopo gli assassinii di Malcom X e Martin Luther King, intriso di disillusione e rabbia ma al contempo pieno di amore per i suoi protagonisti.





Martedì 9 aprile alle ore 18.10 e ore 22.10

Mercoledì 10 aprile alle ore 16 e ore 20.10

Le nostre battaglie di Guillaume Senez

con Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy

Belgio, Francia 2018 - 98 min

Il caporeparto Olivier e molto attivo in fabbrica e attento ai colleghi ma dedica poco tempo alla sua famiglia. Il menage domestico ricade totalmente sulla moglie, Laura, che lotta in segreto contro l’inizio di una depressione. Un giorno di colpo la donna decide di scappare lasciando Olivier ad affrontare una vita da padre single... Dopo un convincente esordio (Keeper, vincitore a Torino Film Festival) Guillaume Senez conferma la sua sensibilita nel trattare personaggi di giovani padri e il loro adattamento a nuove situazioni. Cannes 2018





Martedì 16 aprile ore 16 e ore 20

Mercoledì 17 aprile ore 18 e ore 22

Il gioco delle coppie di Olivier Assayas

con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Olivia Ross

Francia 2018 – 108 min

Alain, editore parigino, e Leonard, uno dei suoi autori, fanno fatica a comprendere il mondo dell'editoria contemporanea, fatta di e-book e shop online. Quando discutono del nuovo libro di Leonard, Alain confessa all'amico che si tratta di un'opera troppo datata e non può pubblicarla. Ma la moglie di Alain, Selena, star del cinema, è invece convinta che si tratti di un vero capolavoro. Olivier Assayas, per la prima volta alle prese con una commedia, racconta con sguardo leggero e ironico il mondo che cambia...





Martedì 16 aprile ore 18 e alle ore 22

Mercoledì 17 aprile ore 16 e alle ore 20

Il corriere – The Mule di Clint Eastwood

con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

Usa 2019 – 116 min

Solo e senza soldi Earl Stone decide di accettare un lavoro che gli viene offerto. Si tratta semplicemente di guidare un’auto. A sua insaputa però, Earl è diventato il corriere della droga di un cartello messicano. Un assistente ha il compito di aiutarlo ma anche di controllarlo. E non è il solo a tenerlo d'occhio. L'agente anti-droga della DEA Colin Bates tiene al centro del suo radar questo misterioso nuovo "mulo" della droga. Un film personale che ribadisce il carattere morale del cinema di Eastwood.





La Tenacia (tema di “Les Mots Festival della parola in Valle d’Aosta”)

Martedì 23 aprile alle ore 16 e alle ore 20

Mercoledì 24 aprile alle ore 18 e alle ore 22

Una notte di 12 anni di Alvaro Brechner

con Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort,

Ungheria, Spagna, Argentina, Francia, Germania 2018 - 122 min

Nel 1973, il gruppo dei Tupamaros viene schiacciato e smantellato. In una notte d'autunno, nove prigionieri vengono portati via dalle loro celle nell’ambito di un’operazione militare segreta che durerà 12 anni. Verranno spostati a rotazione per abbattere le loro capacità di resistenza psicologica. Con uno stile che mescola pathos a critica politica, Brechner fa rivivere una delle pagine più buie della storia dell’Uruguay.





La Tenacia (tema di “Les Mots Festival della parola in Valle d’Aosta”)

Martedì 23 aprile alle ore 18.10 e alle ore 22.10

Mercoledì 24 aprile alle ore 16 e alle ore 20.10

Old Man and the Gun di David Lowery

con Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek

Usa 2018 – 93 min

Forrest è un uomo che ha rapinato banche ed è evaso dal carcere. E' riuscito a scappare anche da prigioni come San Quentin e, all'età di 77 anni, continua a compiere colpi decisamente originali. L'investigatore John Hunt gli dà implacabilmente la caccia ma è allo stesso tempo affascinato dal fatto che lui non utilizzi armi. E poi c'è Jewel, una donna che lo ama nonostante la sua professione. Ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un film testamentario scritto e pensato per l'icona Robert Redford.





La Tenacia (tema di “Les Mots Festival della parola in Valle d’Aosta”)

Lunedì 29 aprile alle ore 16 e alle ore 20

Martedì 30 aprile alle ore 18 e alle ore 22

Green Book di Peter Farrelly

con Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Usa 2018 – 130 min

Don Shirley, pianista jazz più famoso al mondo assume come autista il buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un'educazione limitata. Tony dovrà accompagnarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Nel viaggio Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda. Basato sulla storia vera di Shirley, il racconto di un viaggio attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche differenze.

Oscar 2019.





La Tenacia (tema di “Les Mots Festival della parola in Valle d’Aosta”)

Lunedì 29 aprile alle ore 18.15 e alle ore 22.15

Martedì 30 aprile alle ore 16 e alle ore 20.15

Gloria Bell di Sebastiàn Lelio

con Julianne Moore, John Turturro, Alanna Ubach

Usa, Cile 2018 – 102 min

Gloria Bell è una donna di cinquant'anni con due figli adulti e un divorzio alle spalle. Dinamica e indipendente vuole godersi la vita e credere all'amore. Durante una delle serate ai dancing di Los Angeles, incontra Arnold: tra i due nasce una passione inaspettata, che li travolgerà nonostante le complicazioni. Ma per Gloria Bell, tutto si può superare continuando a ballare. Lelio realizza il remake del suo film Gloria, cucendo su Julianne Moore un altro personaggio di donna irresistibile.