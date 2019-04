Uno spettacolo teatrale sul volontariato

Il Festival della parola Les Mots ospiterà, mercoledì 23 aprile alle ore 18 nella tensostruttura di Piazza Chanoux, ad Aosta, lo spettacolo teatrale #IOSIAMO, di e con Tiziana Di Masi.

L'opera di Di Masi ha quale protagonista è quel mondo del volontariato che, in Italia, cerca tenacemente di costruire valore passando dalla logica dell'io a quella del noi.

#IOSIAMO è il risultato di un viaggio in Italia, da nord a sud, in cui sono state raccolte le testimonianze dei volontari impegnati su vari fronti, dalla lotta alla povertà alla tutela dei più deboli e della diversità, fino alla difesa dell'ambiente.

"Questo – dichiara Tiziana Di Masi – è il momento opportuno, in un Paese ormai disincantato e nel quale è in atto una campagna pericolosa di qualunquismo distruttivo, per raccontare nei teatri, nelle piazze, nelle scuole italiane le storie di chi supera la sfera dell'io per far capire che soltanto attraverso il "noi" è possibile creare davvero un altro mondo. #IOSIAMO è un momento di aggregazione, con un percorso narrato per stimolare, tra gli spettatori, una grande e irrinunciabile domanda: 'Cosa posso fare io per gli altri'? Perché, come dice il claim scelto per lo spettacolo: l'amore non è mai inutile".