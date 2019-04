A Gressan si parla di Bosnia

Venerdì 26 aprile, alle 21, il Castello La Tour de Villa di Gressan ospiterà il quarto appuntamento della rassegna di incontri La Torre sul mondo, organizzata dall'associazione Amici del Tour de Villa.

Sarà ospite Pino Vaccino, comandante del Centro Addestramento Alpino di Aosta dal 2001 al 2003, che proporrà una conferenza sul tema La Bosnia nel contesto balcanico attuale.

Un argomento che va nel senso della rassegna ovvero il parlare di geo-politica con relatori esperti nel loro settore. In

tale occasione, Vaccino avrà modo di parlare della sua esperienza in Bosnia come comandante del 3° reggimento Alpini impegnato nell’operazione “Constant guard” e nella successiva operazione “Althea” di stabilizzazione del post-conflitto nei Balcani. Una regione che ha vissuto negli anni Novanta una tragedia umanitaria di immani proporzioni con una guerra che ha sconvolto un'area di grandi tradizioni e cultura e che ha visto il coinvolgimento anche del nostro Paese. Il relatore illustrerà la situazione attuale in Bosnia, Stato di religione musulmana che intrattiene ottimi rapporti con l’Arabia Saudita.

Pino Vaccino, oltre all'esperienza nel paese ex jugoslavo, dal 1998 al 2001 è stato addetto militare in Slovenia, svolgendo in seguito missioni militari in Afghanistan e assumendo incarichi di comando in Olanda nell'ambito della Nato. Oltre alla Smalp, ha comandato la Brigata alpina Taurinense.