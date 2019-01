Coldiretti: sul lupo l'immobilismo politico non è più sostenibile

Coldiretti Valle d'Aosta, dopo l’avvenimento di predazione a danno di un’azienda agricola di martedì 1° gennaio, a Issogne, lancia un appello alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

Coldiretti chiede di garantire, al più presto, risposte concrete.

“Viviamo in una situazione di immobilismo insostenibile poiché il Piano Lupo si è arenato in Conferenza Stato-Regioni già nel dicembre del 2017, dopo anni di discussioni, per cui non esiste un quadro normativo che consenta di mettere in campo misure concrete” evidenziano Alessio Nicoletta e Richard Lanièce rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

“Una condizione che porta a tralasciare, di fatto, le conseguenze patite dagli allevatori e da chi vive quotidianamente la montagna a seguito degli attacchi dei lupi e degli ibridi di lupo. La diffusione sempre più massiccia di questo predatore rischia di minare l’economia rurale della nostra regione” - concludono Nicoletta e Lanièce - “per questo il Piano Lupo, che auspichiamo sia al più presto preso in seria considerazione dalle Istituzioni preposte, dovrà tener conto delle esigenze degli allevatori e del loro prezioso ruolo ambientale, sociale ed economico. In questa direzione, richiediamo al mondo politico regionale la massima attenzione e l’apertura di un confronto serio sul futuro dell’allevamento valdostano”.