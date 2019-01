Assegnazione dei posteggi per Sant'Orso

Dalle ore 14 di venerdì 11 gennaio, nella sede del Comando della Polizia Locale di Aostas si procederà all’assegnazione dei posteggi ancora disponibili per la manifestazione fieristica La Foire de l’Ours de la Ville d’Aoste, in calendario il 30 e 31 gennaio.

Sono ancora disponibili sei posteggi per produttori agricoli ubicati in piazza della Repubblica, riservati esclusivamente alla vendita di prodotti ricavati in misura prevalente per coltura e/o allevamento dalla propria azienda, sette posteggi per espositori ubicati in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e in piazza Mazzini, riservati esclusivamente settori merceologici ammessi dal regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, e due posteggi per enti e/o associazioni con finalità assistenziali in avenue du Conseil des Commis.

L’assegnazione avverrà secondo i criteri e con le modalità approvate dalla Giunta con la deliberazione n. 140 del 13/12/2018.

L’avviso relativo all’assegnazione dei posteggi e la deliberazione citata sono disponibili sul sito Internet comunale, dove c'è anche il regolamento, nella sezione “Attività produttive, turistiche e promozionali”.