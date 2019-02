La Valle d'Aosta sarà capofila di un progetto multiregionale

Lara Gullone-

Venerdì 1° febbraio è stato presentato il progetto Movi-Menti: menti, corpi, comunità in movimento, dalla dotazione di 444mila euro e avente quale capofila la Valle d'Aosta.





Il progetto "Movi-menti" vede in qualità di capofila la cooperativa Noi&GliAltri della Valle d’Aosta ma sono coinvolte anche altre quattro regioni italiane: Piemonte (Canavese), Liguria (Tigullio), Campania (Salernitano) e Sicilia (Val di Noto) per un totale di circa cinquanta partner territoriali.

"È chiaro - ha spiegato Giuliana Ferrero, vicepresidente dell’ente capofila - che oggi il terzo settore non è più meramente un gestore di servizi, ma molto di più. Questo progetto porta risorse importanti che nessuno di noi singolarmente avrebbe potuto mettere a disposizione."

“Movi-menti” è nato per contrastare la povertà educativa dei minori tra i 5 e i 14 anni, con particolare attenzione ai ragazzi delle periferie o che versano in situazioni di disagio socio-economico. “Le disparità si notano già dall’infanzia, per esempio tra i bambini che hanno viaggiato e quelli che non ne hanno avuto la possibilità”, ha sintetizzato Vittoria Burton del Consorzio Copernico (Piemonte).

Con un budget di circa 2 milioni e 138mila di euro (di cui 1 milione e 800mila finanziati e 339mila euro in compartecipazione), il progetto finanzierà iniziative scientifiche, artistiche e sportive, in ambito scolastico ed extra-scolastico per un arco temporale di tre anni. “L’idea che sta dietro a questo progetto è fare cultura con un linguaggio adatto a bambini e ragazzi. Alcuni non hanno mai visto una biblioteca, non frequentano i campi sportivi o non sono mai andati al mare pur abitandoci a un quarto d’ora di distanza. Una scommessa in tre anni” ha commentato Graziano Assenza della Fondazione di comunità Val di Noto (Sicilia).

Tra le attività per ragazzi ,sono compresi scambi interregionali di una settimana nelle cinque regioni coinvolte (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia). “È bello pensare che un bambino siciliano si ritrovi a fare trekking in Valle d’Aosta o che un ragazzino delle alpi sperimenti la barca a vela in Campania. L’arricchimento culturale è necessario per formare cittadini consapevoli per un futuro migliore per noi e per il paese” ha sottolineato Andrea Pastore della Fondazione comunità salernitana onlus (Campania).

Il progetto “Movi-menti” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato dall’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Il costo totale del progetto per il triennio 2019/2021 è di 2.138.890,11 euro (di cui 1.800.000 euro ammessi a finanziamento) così ripartiti:

Valle d'Aosta (capofila progetto) - Finanziamento 443.954 euro

Piemonte (Canavese) - Finanziamento 327.895 euro

Liguria (Tigullio) -Finanziamento 302.236 euro

Campania (Salerno) - Finanziamento 181.179 euro

Sicilia (Val di Noto) - Finanziamento 291.680 euro