Nuovi Istruttori forestali per la Valle d'Aosta

Foto Ufficio stampa RaVdA -

Sono stati consegnati, a Torino, gli attestati di Istruttore in abbattimento e allestimento e di Istruttore in esbosco terrestre ai valdostani Tiziano Borettaz, Mauro Camosso, Aldo Payn ed Edi Saluard.

Il corso per Istruttori forestali, figura professionale fondamentale nell’ambito della formazione nel settore forestale, si è svolto, a fine 2018, nell’ambito del progetto di cooperazione italo-francese Informa Plus.

Coordinato dalla Regione Piemonte, il corso è stato strutturato secondo un percorso teorico-pratico di cinque settimane, dedicate all’abbattimento e di due settimane relative alle attività di esbosco, con approfondimenti sulle metodologie di insegnamento e su altre competenze tecniche relative alla gestione forestale. A seguire, i 15 allievi, provenienti dalle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, hanno svolto un tirocinio di cinque giorni nell’ambito di un corso F3 (Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento) e di cinque giorni nell’ambito di un corso F5 (Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco), al termine dei quali hanno sostenuto un esame finale secondo le regole previste della formazione professionale.

In occasione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, sono state presentate le prossime iniziative in materia di formazione professionale in campo forestale, tra le quali i corsi economico-gestionali sperimentali e le novità relative all’equiparazione della formazione forestale fra le regioni del Nord Italia.