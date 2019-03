Concluso il Mipim, ora il lavoro procede per VdA Structure

Foto Uffficio stampa VdA Structure -

Venerdì 15 marzo 2019, si è chiusa la 30a edizione del Mipim, il Marché international des Professionnels de l’Immobilier che si è svolto al Palais des Festivals di Cannes (Francia).

Durante queste quattro giornate, lo staff di Vallée d’Aoste Structure ha presentato il proprio patrimonio immobiliare ai potenziali investitori, concentrando l’offerta su tre proposte innovative di sviluppo studiate per l’ex-Veralco/Balzano di Verrès, l’ex-Fera di Saint-Vincent e l’ex-Tecdis di Châtillon.Dice Roger Tonetti, presidente del Consiglio d’Amministrazione di Vallée d’Aoste Structure: «I maggiori consensi sono stati ottenuti dalla proposta di un campus-outlet della montagna, a Verrès. In effetti, è stato manifestato stupore per il fatto che ancora non esista una struttura del genere, in grado di concentrare in un unico luogo tutte le attrezzature che si possono utilizzare per vivere la montagna a livello escursionistico, sciistico e alpinistico».«Tuttavia il nostro lavoro non finisce con la chiusura del Mipim - aggiunge Thierry Rosset, amministratore delegato di Vallée d’Aoste Structure - poiché occorrerà ora dare seguito a tutti i contatti aperti, con l’obiettivo di finalizzarli positivamente».Alla giornata del 13 marzo ha partecipato al Mipim anche l’assessore alle Attività produttive della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, che ha incontrato alcuni colleghi per verificare la possibilità di sinergie territoriali.Complessivamente, sono stati effettuati tutti gli appuntamenti calendarizzati (una trentina) e se ne sono aggiunti una quindicina frutto della visita allo stand.