Giovedì 28 e venerdì 29 marzo, ad Aosta, Palazzo regionale ospiterà il workshop internazionale dei Difensori civici sul tema del lavoro in rete.

Ventidue Difensori civici provenienti da vari Paesi europei si confronteranno sul tema Il lavoro in rete: esperienze e prospettive di una realtà in divenire.



Programma:



Giovedì 28 marzo

8.45 – 9.15– Accrediti

9.15 – 10.00 – Saluti istituzionali

10.00 – 10.30 - Discorso introduttivo al convegno Il lavoro in rete, un'esigenza imprescindibile. Enrico Formento Dojot, Vice Presidente Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta

11.00 – 13.00 Sessione di lavoro 1

Il lavoro in rete: la situazione attuale e le prospettive di ulteriore integrazione.

1.1. Il ruolo di International Ombudsman Institute rispetto alle reti internazionali di Difesa civica (ENO, EOI, FIO, AOMF, AOM, AOA, ENOC, NEON). Peter Tyndall, Presidente IOI, Difensore civico Irlanda

1.2. La rappresentanza avanti gli organismi internazionali. Rafael Ribò, Presidente sezione Europa IOI, Difensore Civico Catalogna

Dibattito.

14.00– 16.00 Sessione di lavoro 2

2. Il lavoro in rete: esperienze significative in singoli Stati.

2.1. Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano (Italia). Daniela Longo, Vice Presidente Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, Difensore civico Provincia autonoma di Trento

2.2. A United Kingdom (UK). Nick Bennett, Difensore civico del Galles

2.3. La conferenza degli Ombudsmen nordici. Charlotte De Geer Fȁllman, International Coordinating Director – Ufficio del Difensore civico della Svezia

2.4. La rete belga. Donald Cardon, Ufficio del Difensore federale del Belgio

2.5. L'esperienza della Spagna. Manuel Lezertua - Difensore civico dei Paesi Baschi

2.6. Strumenti di cooperazione transfrontaliera. Gabriele Morandell, Difensore civico Provincia autonoma di Bolzano

Dibattito.

16.30 – 18.00 – Sessione di lavoro 3

3. Esperienze di lavoro in rete:

3.1. La rete interna dei referenti Anticorruzione e Trasparenza. Luigi Malfa, Segretario Generale Regione autonoma Valle d'Aosta

3.2. Sanità e Assistenza sociale: esperienze a confronto e nuove frontiere.

3.2.1. L'integrazione socio – sanitaria riferita ai nuovi livelli essenziali di assistenza: il progetto "N3 Plus" e i nuovi modelli sperimentali concernente gli anziani e i disabili. Igor Rubbo, Dirigente Coordinatore dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta

3.2.2. L'esperienza della Regione Toscana. Sandro Vannini, Difensore civico della Regione Toscana

Dibattito



Venerdì 29 marzo

9.00 – 10.30 – Sessione di lavoro 4

4. Lavoro in rete:

4.1. Immigrazione e integrazione: tra diritti e relocation. Andreas I. Pottakis, Difensore Civico della Grecia

Andrea Nobili, Difensore Civico della Regione Marche, Presidente Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

Dibattito.

11.00 – 12.30 Sessione di lavoro 5

5. Esperienze di lavoro in rete: economia e turismo. Esperienze e prospettive a confronto.

Nicola Rosset, Presidente Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Federico Molino, Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Sportello SPIN

Giancarlo Giachino, Presidente Confindustria Valle d'Aosta

Camillo Rosset, Vice Presidente Associazione Albergatori (ADAVA)

Paolo Ferrazzin, Coordinatore dell'Assessorato turismo della Regione autonoma Valle d'Aosta

Dibattito.

12.30 – Considerazioni conclusive del convegno. Enrico Formento Dojot, Vice Presidente Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta

Chiusura ufficiale. Andrea Nobili, Presidente Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano