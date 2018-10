Le deliberazioni della Giunta RaVdA

Foto di Laura Agostino -

Sono 30 le delibere adottate dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta nel corso della riunione di lunedì 1° ottobre.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Per l’anno 2019, il Governo regionale ha approvato la programmazione delle azioni di comunicazione della Presidenza della Regione concernenti l’acquisto di spazi istituzionali sui media stampa, web, radio e tv e del servizio di realizzazione di redazionali radiofonici istituzionali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 10, della legge 150/2000, per un importo complessivo di 105 mila euro. Con questo provvedimento, la Presidenza della Regione intende illustrare le attività dell’Amministrazione regionale, promuovere conoscenze allargate e approfondite di rilevante interesse pubblico e sociale nonché l’immagine dell’Amministrazione stessa, conferendo conoscenza e visibilità a eventi di importanza, locale, regionale, nazionale e internazionale.





AGRICOLTURA E AMBIENTE

Il Governo regionale ha approvato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 dell’Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura della Regione (AREA vda) che presenta un avanzo di amministrazione di euro 266 mila 748, la cui parte disponibile, a seguito degli accantonamenti vincolati, ammonta a 231 mila euro.





ISTRUZIONE E CULTURA

Il Governo ha approvato l’adesione della Regione, in qualità di socio ordinario, all’Associazione Abbonamento Musei.it di Torino e la relativa quota associativa annuale pari a 3 mila 500 euro.

Il progetto si propone di raggiungere il pubblico degli abbonati ai musei di Piemonte e della Lombardia che rappresentano uno dei target turistici primari per la Valle d’Aosta, di impostare un sistema di monitoraggio dei flussi di visitatori utile per determinare le politiche di valorizzazione, di inserirsi in un processo strategicamente molto importante di costruzione di un sistema macro regionale, di destagionalizzare i flussi di visita e di garantire la possibilità per il Forte di Bard di rinnovare la propria convenzione nell’ambito di un contesto più ampio e strutturato.

Le Gouvernement régional a décidé d’approuver l’organisation de la 57ème édition du Concours scolaire de Patois Abbé Jean-Baptiste Cerlogne, qui se déroulera durant l’année scolaire 2018-2019 et dont la journée de rencontre et de clôture aura lieu dans la Commune de Villeneuve. Le montant engagé est de 115 mille euros.





SANITA’, SALUTE, POLITICHE SOCIALI E FORMAZIONE

Il Governo ha esaminato la bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta , l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il CELVA e l’Ordine regionale dei Medici veterinari, che disciplina le modalità di gestione della prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale per il periodo 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2021 per un importo complessivo di 245 mila euro. Ora l’atto sarà trasmesso al CPEL per l’espressione del relativo parere.

La Giunta regionale ha affidato all’Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux (AVAPA) la gestione del canile, gattile regionale per il periodo 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2021, con un spesa complessiva pari a 1 milione e 59 mila euro.

Il Governo regionale ha approvato il progetto di screening per la diagnosi precoce dell’ambliopia (meglio conosciuta come occhio pigro) nei bambini, demandandone alla Struttura complessa Oculistica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta il coordinamento. Le modalità di attuazione dello screening verranno sottoposte a valutazione dopo il primo anno di applicazione allo scopo di rendere il servizio duraturo nel tempo.





TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

La Giunta regionale ha approvato il Piano di investimenti per il triennio 2017-2019 finalizzato all’acquisto di autobus da destinare alle società affidatarie del trasporto pubblico locale. In particolare saranno erogati contributi massimi rispettivamente di 253 mila 446 euro alla Vita s.p.a. per l’acquisto di 2 bus, di 253 mila 446 euro alla Svap Società Cooperativa per l’acquisto di 2 bus ed infine di 253 mila 446 euro alla Savda s.p.a.

