VdA partecipa ad acquisto massivo di farmaci per risparmiare

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha aderito a un accordo con Piemonte, Lazio, Sardegna e Veneto, che ha permesso di bandire una gara sovraregionale per la fornitura di medicinali e di ottenere risparmi consistenti sul prezzo dei farmaci.

Per esempio è stato acquistato un farmaco biologico utilizzato per malattie come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e il morbo di Crohn. Patologie che, nelle cinque Regioni, affliggono circa 17 milioni di persone, quasi un terzo dell’intera popolazione italiana. L’indizione del bando per la fornitura, avvenuta alla scadenza del brevetto del farmaco originatore e all’immissione sul mercato del biosimilare, ha consentito una riduzione del 65% del costo e un risparmio complessivo di oltre 31 milioni di euro (100 mila dei quali a beneficio della Valle d'Aosta).

L’Azienda USL della Valle d’Aosta aderisce alla gara con la società di committenza piemontese dal 2016 per tutti i farmaci che mette in gara, coprendo in questo modo l’85% del fabbisogno della popolazione valdostana.