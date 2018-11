Ultimazione centro polivalente di via Brocherel, il Comune di Aosta preme sull'acceleratore

Nel corso della seduta della V Commissione consiliare, tenutasi nella mattinata di lunedì 5 novembre, è stato redatto un'ordine del giorno - che presumibilemente sarà discusso nella prossima adunanza del Consiglio comunale - incentrato sulla revisione dell'Accordo di programma relativo alla realizzazione di un Centro polivalente e socio-sanitario in via Bricherel.

L'accordo tra Ausl, RaVdA e Comune di Aosta

Intenzioni dei firmatari dell'accordo

Impegno della Giunta e del sindaco

L'accordo cui si fa riferimento risale al 1997 ed era stato siglato dal Comune di Aosta, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dall'Ausl.In virtù di tale accordo, nel 2005 erano stati avviati i lavori di realizzazione di un centro polivalente socio-sanitario. Tuttavia, nel 2009, è stato dichiarato il fallimento dell'impresa appaltatrice. Nel testo dell'ordine del giorno si legge che "il protrarsi della procedura fallimentare e delle operazioni di allontanamento delle attrezzature depositate dal cantiere,ne hanno ritardato la ripresa in possesso da parte del Comune, che nel frattempo ha effettuato il collaudo tecnico-amministrativo delle opere già realizzate e che le condizioni della struttura edilizia, essendo rimasta per lungo tempo abbandonata hanno richiesto l'esecuzione di interventi atti a ripristinare alcune parti ammaloratesi".A seguito delle esigenze manifestate dagli enti sottoscrittori dell'accordo e delle mutate condizioni socio-economiche e di composizione della popolazione aostana, nel maggio 2012 l'accordo di programma era stato modificato con deliberazione del Consiglio comunale. Le previsioni progettuali dunque, prevedono la realizzazione di un presidio socio-sanitario, un asilo nido e una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, con annesso centro diurno.Nel testo dell'odg si evidenzia che "per quanto riguarda la struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, il Comune ha comunicato alla Regione (in data 21 maggio 2018) l'intenzione di finanziare la parte di sua competenza tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e di essere pronto a una rapida definizione dell'arccordo per il completamento dei lavori". Il documento tiene comunque conto del fatto che "non è dato sapere quando sarà disponibile la quota di finanziamento regionale per la realizzazione della struttura".In Commissione, è stato evidenziato il fatto che non risultano essere stati stanziati i finanziamenti regionali necessari alla realizzazione dell'asilo nido. Inoltre, non sono note le intenzioni dell'Ausl in merito al presidio socio-sanitario.L'odg impegna il sindaco e la Giunta "a richiedere all'Amministrazione regionale e all'Ausl la revisione dell'accordo di programma relativo all'edificazione di un centro polivalente socio-sanitario nel Comune di Aosta, con l'impegno a stanziare le somme, di propria competenza, necessarie alla conclusione dei lavori".