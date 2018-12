Le deliberazioni della Giunta RaVdA del 7 dicembre 2018

La Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta, venerdì 7 dicembre, ha adottato 43 delibere.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

L’Esecutivo regionale ha approvato la convenzione per l’utilizzo da parte del Comune di Saint-Vincent, dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin e del Comune di Nus di graduatorie, in corso di validità, della Regione autonoma Valle d'Aosta ai fini dell’assunzione di personale. L’approvazione è conseguente alla valutazione positiva di estendere alle amministrazioni locali la possibilità di attingere alle graduatorie regionali in base al principio di economicità.

La Giunta ha approvato il contratto tra l’Amministrazione regionale e il Soccorso Alpino Valdostano che disciplina gli aspetti organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per attività di soccorso in montagna e di protezione civile per il triennio 2019/2021 per una spesa complessiva presunta annua di euro 1 milione 400 mila.

AGRICOLTURA E AMBIENTE

L’Esecutivo regionale ha approvare l’aggiornamento della Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Valle d’Aosta “Une Vallée d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”, per l’attuazione della Misura 19 del PSR 14-20, come modificata dall’assemblea dei soci del GAL e ha deliberato lo schema di “convenzione tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Gal Valle d’Aosta per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale”, a valere sulla Misura 19 del PSR della Valle d’Aosta 2014/2020.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO

L’Esecutivo ha deciso di prorogare al 30 aprile 2019 il termine stabilito precedentemente al 14 dicembre per la presentazione delle domande di mutuo per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale. Per l’attuazione del terzo avviso pubblico, ha destinato un’ulteriore somma di 2 milioni 521 mila 214 euro.

Il Governo ha approvato l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di collaborazione tecnico-giuridica, per supportare gli uffici del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione nella revisione della legge regionale n. 7/2003 e nella predisposizione del nuovo Piano di politiche del lavoro regionale, che consenta l’individuazione di una nuova soluzione organizzativa coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo e le mutate esigenze di contesto.

SANITA, SALUTE, POLITICHE SOCIALI E FORMAZIONE

Il Governo ha approvato l’avviso pubblico per la designazione del/della consigliere/a di parità della Regione autonoma Valle d’Aosta.

L’Esecutivo ha approvato per la stagione venatoria corrente 2018-2019 il piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici in Valle d’Aosta e lo schema di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZS) – CERMAS, per una spesa omnicomprensiva di 80 mila euro, di cui 40 mila euro a carico dell’Amministrazione regionale per l’anno 2019 ed euro 40 mila a carico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il Governo regionale ha approvato un contributo per l’attuazione del progetto Questa è musica diversa a favore delle persone con disabilità, per l’anno scolastico 2018/19, presentato dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura Musicale di Aosta per un importo omnicomprensivo massimo di 30 mila euro.

La Giunta regionale ha presa atto della proroga tecnica fino al 31/03/2019 del contratto di concessione del servizio di gestione della Cittadella dei giovani di Aosta da parte del Comune di Aosta e ha approvato, in applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto nel 2015 tra la Regione, il Comune di Aosta e il CPEL, il co-finanziamento regionale a copertura del periodo 1° gennaio - 31 marzo 2019 per la gestione della Cittadella dei giovani di Aosta, per una spesa complessiva di euro 160 mila 417.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Governo regionale ha adeguato i canoni riguardanti le concessioni di derivazione d’acqua relativi all’anno 2019 nella misura stabilita dal tasso di inflazione programmata per il suddetto anno, fissato al valore dell’1,2% nel DEF 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2018 ed aggiornato in data 27 settembre 2018.

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativo all’anno 2018. Rispetto al passato, sono stati rivisti i criteri per l'assegnazione del contributo. Il nuovo bando prevede infatti che ad accedere al sostegno siano esclusivamente quei cittadini che risiedono in Valle d'Aosta da almeno quattro anni.

Per quanto riguarda gli extracomunitari l'accesso sarà limitato esclusivamente ai possessori di permesso di soggiorno di lungo periodo – che quindi non siano stati giudicati pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato - e che soddisfino precisi requisiti: avere un reddito minimo, un alloggio adeguato ed essere in possesso della residenza italiana da almeno 5 anni.

A cambiare saranno anche le regole per la documentazione richiesta, che vengono così parificate fra i vari soggetti. Fino ad oggi, infatti, i cittadini italiani dovevano certificare reddito e proprietà, mentre agli extracomunitari era concesso di autocertificare le proprietà all'estero. Con le nuove regole, invece, anche i cittadini extracomunitari dovranno fornire la documentazione già richiesta ai cittadini italiani.

Gli interessati al sostegno dovranno presentare apposita domanda all’Assessorato delle Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica, a partire da lunedì 10 fino a venerdì 28 dicembre, oppure depositarla entro le stesse date presso i Comuni della Valle d’Aosta o presso l’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Amministrazione regionale.

Come per gli anni scorsi, i beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti entro i valori seguenti: Facia A sino a 7.500 euro; fascia B sino a 12.000 euro.

I requisiti soggettivi richiesti per l’accesso ai contributi e le modalità di determinazione sono contenuti nel Bando di concorso disponibile, con tutta la relativa modulistica, su http://www.regione.vda.it/operepubbliche/casa/contributilocazioni/fondo_nazionale/default_i.asp

