Convocato il Consiglio comunale di Cogne

Il Consiglio comunale di Cogne è convocato per le ore 21 di giovedì 22 mazo, con quindici punti all'ordine del giorno.

Dopo aver esaminato e approvati i verbali delle seduta precedente, sarà esaminata la mozione presentata dalla minoranza e intesa a proporre di dare mandato alla Conferenza dei capogruppo per la predisposizione di una porposta di modifica del Regolamento del Consiglio comunale relativamente alle norme in materia di partecipazione alle seduta consiliari.

Una seconda mozione sarà volta a impegnare la Giunta comunale a istituire un tavolo tecnico per la predisposizione di una linea programmatica condivisa di investimenti e attività mirate al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture al servizio dello sci di fondo.

Sarà quindi data risposta all'interrogazione volta a conoscere quali cause abbiano portato alla scelta di rendere a pagamento la sosta in località Revettaz, se siano programmate altre azioni volte alla prosecuzione del progetto di decongestionamento del traffico verso le frazioni e le condizioni di validità degli abbonamenti per la sosta.

Sarà quindi posta in approvazione la convenzione con l'Unité des Communes valdôtaines du Grand Paradis per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali per l'anno 2019.

Saranno determinati l'indennità di carica agli amministratori e i gettoni di presenza ai consiglieri.

Sarà esaminata l'istanza di un privato per la permuta di un terreno.

Sarà posto in approvazione il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Sarà posto in approvazione il bilancio 2019/21 con il relativo Documento unico di programmazione.

SI procederà con l'istituzione di un canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ponendo in approvazione il Regolamento correlato.

In approvazione altre convenzioni: sempre con l'Unitéper l'assegnazione di una diprendente al Servizio entrate enti locali; con la Rete nazionale dei Parchi e Musei minerari per il progetto Re.Mi.

Sarà posta in approvazione una variante non sostanziale al Piano regolatore per la modifica delle destinazioni d'uso e dei parametri urbanistici della sottozona Valnontey.

Sarà esaminata la concessione al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco di un autoveicolo fuoristrada, riservandone l'uso esclusivo al Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Cogne.

I lavori di chiuderanno con le comunicazioni del sindaco e della Giunta.