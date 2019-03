Presentazione dei quattro progetti Parcours

Mercoledì 20 marzo, nella sala Maria Ida Viglino di Aosta, sarà presentato il Piano Integrato Territoriale PARCOURS – Un patrimoine, une identité, des parcours partagés, nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Alcotra 2014-20 (FESR).

La giornata avrà inizio alle ore 11 e saranno illustrati i 5 progetti Parcours: Projet de coordination et communication, Parcours I-tinérants autour du Mont-Blanc, Parcours des patrimoines, de passages en châteaux, Parcours d’interprétation de patrimoines naturels et culturels e Parcours civique et professionnel en montagne.

Il Piano Integrato Territoriale PARCOURS è co finanziato per 6,67 milioni di euro a valere sul FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale.