Oltre 22 milioni per il Bilancio 2019 di Courmayeur

La Giunta comunale di Courmayeur ha approvato il Documento Unico di Programmazione e il relativo schema di bilancio di previsione triennale 2019/2021.

Pareggia, tra entrate e spese, sulla cifra di euro 22.447.000 per il 2019, di euro 20.785.300 per il 2020 e di euro 19.854.000 per il 2021.

Il Dup è il frutto di un’analisi delle risorse già impegnate in passato e di quelle da utilizzare in futuro e mette a valore la strategia, la progettazione e gli indirizzi che questa Amministrazione sta portando avanti secondo obiettivi incentrati a rendere sempre più efficiente la macchina amministrativa, migliorare i servizi a favore dei cittadini di Courmayeur così come a valorizzare le politiche legate alla qualità dell’offerta turistica della nostra località per consolidare e sviluppare il posizionamento di Courmayeur per gli anni a venire. Altra attenzione è agli investimenti sul territorio, che si caratterizzano per una visione prospettica. Senza prevedere alcun incremento di spesa a carico dei cittadini.