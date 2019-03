Aosta come il Sud per morti evitabili

Le mappe epidemiologiche provinciali e regionali disegnate dall’ultimo Rapporto MEV(i) (consultabili su www.mortalitaevitabile.it ) sembrano suggerire che gli effetti della regionalizzazione della Sanità pubblica si riflettano anche sul fenomeno della mortalità evitabile.

È infatti sul versante della mortalità evitabile più legata ai servizi sanitari che si riconosce un netto andamento geografico: partendo dal basso, la Campania conferma il suo primato negativo, preceduta da Sicilia, Valle d’Aosta, Calabria, contrapposte alle prime posizioni di Trentino Alto Adige, Marche, Veneto.

Dei 101.000 decessi avvenuti prima dei 75 anni per cause contrastabili con interventi di prevenzione va però ricordato che 2 su 3 sono correlati a carenza di prevenzione primaria, quella cioè che ciascuno di noi può attuare con un più sano stile di vita perché legata soprattutto all’alimentazione e al consumo di alcol e tabacco. Si tratta di una quota di mortalità ancora elevata, soprattutto fra i maschi, ma per la quale l’andamento geografico è meno netto.

Gran parte delle province del nord sono posizionate nella prima metà della classifica, ad eccezione di Aosta, delle province piemontesi (salvo Torino e Novara), delle lombarde Sondrio, Cremona, Pavia e, infine, di Gorizia, Rovigo e Ferrara, tutte oltre metà classifica.

Le classifiche del Rapporto MEV(i) tengono conto non solo del numero di decessi avvenuti prima dei 75 anni per cause per le quali non si dovrebbe morire ma anche dell’età alla morte, attribuendo un maggior peso ai decessi avvenuti in età più giovanili.

Leggendo i risultati del Rapporto MEV(i), che annualmente monitora l’andamento delle diverse componenti della mortalità evitabile, risulta evidente che è necessario impegnarsi su entrambi i fronti, quello dei servizi sanitari di prevenzione, diagnosi, terapia, cura, riabilitazione da un lato e quello dell’informazione e dell’educazione sanitaria dall’altro, e condurre approfondimenti anche a livello locale mirati a individuare determinanti e fattori di rischio.

Rapporto MEV(i) 2019 - Classifica della Mortalità Evitabile

Giorni perduti std pro-capite per cause di morte contrastabili con interventi di prevenzione

1 Treviso 14,97

2 Siena 15,14

3 Firenze 15,33

93 Aosta 20,39

110 Napoli 23,82