Cancro al seno, violette per raccogliere fondi

Da venerdì 8 a lunedì 11 marzo, in diverse piazze valdostane, saranno distribuite le violette a sostegno della vita dopo il cancro al seno.

L’Associazione Viola (Viviamo insieme offrendo lavoro ed amore) torna con la manifestazione Scusami mimosa ma la viola è un'altra cosa per raccogliere fondi per finanziare le attività che l'Associazione svolge in Valle d’Aosta.



Le volontarie dell’Associazione allestiranno un banchetto con le piantine nei seguenti orari:



Ad Aosta: Venerdì 8 marzo - Place des Franchises; Sabato 9 marzo - Piazza Chanoux dalle ore 8.30 alle ore 19



A Saint Vincent: Venerdì 8 marzo - Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle ore 9 alle ore 18



Ad Aymavilles: Domenica 10 marzo dalle ore 9 alle ore 17



A Verrès: Lunedì 11 marzo in Piazza Europa dalle ore 8.30 alle ore 12.30



Brusson: Sabato 9 marzo - di fronte alla Chiesa Domenica 10 marzo