Karate-do, uno stage con Shihan Masaru Miura

Domenica 25 novembre, nel palazzetto dello sport di Pont-Saint-Martin, dalle ore 9 alle 12, si terrà uno stage sul Karate-Do.

Questo evento è stato organizzato per far conoscere una figura leggendaria - Shihan Masaru Miura - che ha contribuito a portare in Europa più di quarant'anni fa i valori e le tecniche del karate-do e per dar modo ai tanti allievi e maestri delle palestre sparse sul territorio di conoscersi e piantare un seme di collaborazione e crescita per quest'arte marziale.

Allo stage parteciperanno oltre 150 karateka di tutte le federazioni fra allievi, istruttori, allenatori e maestri di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.