Weelchair curling, la Disval Asd si impone sulla capolista trentina dell'AlbatroStone

In occasione della Giornata internazionale della Montagna, la Presidenza della Regione, in collaborazione con il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste, organizza un incontro dedicato alla promozione della mobilità sostenibile, dell’uso della bicicletta come modalità alternativa di trasporto e come stile di vita, delle piste ciclabili esistenti o in fase di realizzazione sul territorio regionale. Leggi tutto...