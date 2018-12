1.315 euro dalla scuola Proment per Missione Sorriso

Sono stati € 1.315,00. i fondi raccolti e devoluti all'Associazione Missione Sorriso Valle d’Aosta - Clown Dottori, dalla vendita degli oggetti fatti a mano dai bimbi della scuola dell'infanzia Proment.

L'iniziativa è nata dal desiderio di coinvolgere il mondo del volontariato, stimolando alla riflessione e a un momento di solidarietà concreto.

"Il nostro pensiero questo anno, insieme ai vostri meravigliosi e fortunati bambini, lo vogliamo dedicare a chi non potrà trascorrere il Natale tra gli affetti della propria casa, ma a tutti coloro, adulti e piccini, che stanno compiendo un altro cammino e sono momentaneamente ospedalizzati, compiendo con coraggio, pazienza e forza il loro personale percorso anche a Natale - spiega il coordinatore Massimo Sottile -. Per questo abbiamo fatto nascere una collaborazione con chi da anni ha deciso di usare il proprio tempo per portare conforto, gioia evasione o un semplice ma importantissimo sorriso a tutti coloro che necessitano di cure, i Clown Dottori di Missione Sorriso".

"Quando le scuole ci chiamano per eventi di questo tipo è per noi un forte messaggio di vicinanza, di stima. Non sempre è facile potere partecipare, in questo caso, il fatto che fosse di sabato pomeriggio, sicuramente è stato un fattore favorente - sottolinea Stefania Perego, presidente di Missione Sorriso- La sala era gremita di persone, non vi nascondiamo che uscire su quel palco ha destato in noi una profonda emozione, ma anche un'immensa gioia. Ringraziamo di cuore il coordinatore, le insegnanti e i bimbi che con le loro manine, guidati dagli adulti, hanno davvero fatto cose bellissime, e le numerose famiglie presenti. Il prossimo sabato, quando saremo in ospedale, in un certo senso vi porteremo con noi, con dolcezza e leggerezza."